"Заря" – АЕК: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 5 ноября, на "Славутич-Арене"в Запорожье проходит матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и греческим клубом АЕК. Начало поединка – в 22:00. Наш сайт ведет мультимедийную трансляцию этого противостояния с видео голов и лучших моментов, а также яркими фото и комментариями.

"ЗАРЯ" – АЕК

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Напомним, после двух туров группового раунда Лиги Европы у обоих клубов – ноль очков и одинаковая разница мячей – 1:5. "Заря" проиграла на выезде "Лестеру" 0:3 и дома "Браге" 1:2.

В свою очередь, АЕК, за который выступают украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов, на старте группового раунда Лиги Европы уступил на выезде "Браге" 0:3 и в родных стенах "Лестеру" 1:2.

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Следовательно, чтобы сохранить реальные шансы на первые два места в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы, сегодня как "Заре", так и АЕКу нужна исключительно победа.

Турнирная таблица группы G

Отметим, что АЕК прилетел в Украину без главного тренера. У итальянца Массимо Карреры поднялась температура, и он остался в Афинах, чтобы сдать еще один тест на коронавирус. Предыдущий дал отрицательный результат.

"ЗАРЯ" – АЕК: СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарная стоимость команд, по оценкам Transfermarkt, составляет 56 млн евро. При этом кадровая обойма греческого клуба (39 млн) более чем в два раза дороже, чем украинского (17 млн).

Тренировка "Зари" перед греками

"ЗАРЯ" – АЕК: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Небольшим фаворитом матча в Запорожье аналитики называют АЕК. На его победу установлен коэффициент 2.56, на ничью – 3.35, на победу "Зари" – 2.92. Иными словами, вероятность выигрыша украинского клуба составляет 33%, ничейного исхода – 29%, а выигрыша греков – 38%. В качестве самого реального счета поединка у букмекеров фигурирует "1:1".

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ "ЗАРЯ" – АЕК

В прямом эфире матч Лиги Европы "Заря" – АЕК в четверг, 5 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как перед поединком с АЕКом "Заря" сыграла с "Ингульцом" 1:1 в чемпионате Украины

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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