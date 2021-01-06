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УЕФА напомнил миру о дне рождения Лобановского

6 января, 13:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сегодня легендарному тренеру исполнилось бы 82 года

Сегодня 82-й день рождения отметил бы легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский. По этому поводу мы подготовили тест для болельщиков. Конспекты Лобановского: продолжи фразу легенды.

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Не забыли о нашем специалисте и в УЕФА. Официальный твиттер УЕФА сделал пост, посвященный Валерию Васильевичу.



Как футболист, Лобановский выступал за "Динамо" Киев (1959-1964), "Черноморец" Одесса (1965-1966), "Шахтер" Донецк (1967-1968).

Тренировал "Днепр" (1968-1973), "Динамо" Киев (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002). Также работал со сборными СССР, Кувейта и Украины.

Умер легендарный тренер 13 мая 2002 года в Запорожье.

Ранее мы писали, что в Украине снимут художественный фильм "Наставник" о Валерии Лобановском. События ленты охватят середину 70-х годов прошлого века. Именно в этот период на весь континент гремела слава киевского "Динамо" – команды-звезды под руководством Валерия Лобановского. В 1973 году 34-летний тренер получил приглашение возглавить "Динамо" и за два года привел клуб сначала к победе в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке УЕФА.

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тренер Валерий Лобановский
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