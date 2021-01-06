УЄФА нагадав світу про день народження Лобановського

Сьогодні 82-й день народження відзначив би легендарний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський. З цього приводу ми підготували тест для уболівальників. Конспекти Лобановського: продовж фразу легенди.

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Не забули про нашого фахівця і в УЄФА. Офіційний твіттер УЄФА зробив пост, присвячений Валерію Васильовичу.





Як футболіст Лобановський виступав за "Динамо" Київ (1959-1964), "Чорноморець" Одеса (1965-1966), "Шахтар" Донецьк (1967-1968).



Тренував "Дніпро" (1968-1973), "Динамо" Київ (1973-1982, 1984-1990, 1996-2002). Також працював зі збірними СРСР, Кувейту і України.



Помер легендарний тренер 13 травня 2002 року у Запоріжжі.

Раніше ми писали, що в Україні знімуть художній фільм "Наставник" про Валерія Лобановського. Події стрічки охоплять середину 70-х років минулого століття. Саме в цей період на весь континент гриміла слава київського "Динамо" – команди-зірки під керівництвом Валерія Лобановського. 1973 року 34-річний тренер отримав запрошення очолити "Динамо" і за два роки привів клуб спочатку до перемоги в Кубку Кубків, а потім і в Суперкубку УЄФА.

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