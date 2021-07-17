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Турки не хотят платить Вест Хэму: трансфер Ярмоленко в Фенербахче может сорваться

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июля, 16:30
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"Желтые канарейки" готовы платить капитану сборной Украины большую зарплату, но не хотят раскошеливаться на трансфер, поскольку могут получить его бесплатно по окончании сезона
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Лучший игрок украинской сборной на Евро-2020 Андрей Ярмоленко может остаться в Вест Хеме еще на один сезон. Как сообщает у себя в Twitter журналист Игорь Бурбас, цена на украинца в 5 миллионов оказалась неподъемной для турецкого Фенербахче.

Андрей Ярмоленко против сборной Швеции
Андрей Ярмоленко против сборной Швеции / Фото: Reuters

Несмотря на то, что условия личного контракта были ранее согласованы обеими сторонами, трансфер, вероятнее всего, не состоится. Поскольку контракт Ярмоленко с Вест Хемом будет действовать еще следующий сезон, турецкая сторона посчитала, что платить 5 миллионов за игрока, который через год достанется бесплатно, слишком "жирно". Поэтому, скорее всего, следующий сезон капитан украинской сборной проведет на Туманном Альбионе.

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

В тренде

Напомним, что в июле 2018 года Вест Хэм купил Ярмоленко у немецкой Боруссии Дортмунд за 20 миллионов евро. В английской Премьер-лиге Андрей провел 47 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 ассиста. На Евро-2020 Ярмоленко принял участие во всех пяти поединках сборной Украины, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

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