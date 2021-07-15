Клуб Ярмоленко проявлял интерес к главной звезде Украины на Евро-2020

Георгий Бущан после успешного выступления на Евро-2020 попал на прицел клубов из ТОП-лиг Европы. Переговоры с вратарем Динамо уже провел Вест Хэм

Георгий Бущан может перейти в Вест Хэм / Фото: Reuters

Английский Вест Хэм, за который играет Андрей Ярмоленко, провел переговоры с еще одним игроком сборной Украины. Ранее мы сообщали, что лондонцы зовут к себе Романа Яремчука, а теперь СМИ сватают в команду еще и Георгия Бущана.

По информации standard.co.uk, Вест Хэм провел переговоры с вратарем Динамо, но никаких подробностей не сообщается. Бущан стал открытием в составе сборной Украины на Евро-2020, заработав похвалу от многих экспертов.

Более того, издание утверждает, что в английском клубе практически договорились об аренде вратаря Пари Сен-Жермен Альфонсо Ареоля. Прошлый сезон француз провел в аренде в Фулхеме и неплохо себя зарекомендовал.

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Отмечается, что Ареоля имеет контракт с ПСЖ до 2023 года, но уже давно нацелен на карьеру в Лондоне, купив дом в столице задолго до того, как присоединиться к Фулхэму.

В то же время, Ярмоленко, скорее всего, покинет Вест Хэм летом. Ранее мы писали, что Ярмоленко близок к переходу в Фенербахче.