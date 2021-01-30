Судья поймал Зинченко на элементарной ошибке. Тот вскипел

По мнению арбитра, украинцу стоит подтянуть такой элемент игры, как вбрасывание аута

Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд Юнайтед" 1:0 и укрепиться на первой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Правда, по ходу игры украинца поймали на элементарной ошибке.

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Сегодня Зинченко снова отыграл весь матч. И хоть единственный в поединке гол на 9-й минуте был забит без его участия – отличился Жезус – Александр был заметной фигурой на поле.

Во втором тайме украинец даже мог забить, неплохо пробив из-за пределов штрафной площадки, но "Шеффилд" выручил вратарь.

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А на 38-й минуте у Александра случилась размолвка с арбитром встречи Дэвидом Кутом. По мнению последнего, Зинченко неправильно вбросил аут – украинец в недоумении схватился за голову, а затем обрушился тирадой в адрес рефери. Благо, обошлось без дисциплинарных санкций по отношению к украинцу.

Интересно, что перед этим матчем тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола похвалил Зинченко, заявив: "Возможно, у него нет скорости для игры один в один, чувства гола, чтобы играть атакующего хава. Но для нашего построения игры он имеет фундаментальное значение, действуя на позиции левого защитника. Александр сделал потрясающий шаг вперед в последние недели, сыграл важные матчи против "Челси" и "МЮ". Он выступает на высоком уровне".

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Getty Images

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Зинченко и его жена Влада Видео: v.lada_sedan/instagram

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