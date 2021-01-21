"Что я вчера отмечал?" Зинченко в шоке со своего "фингала"

Последствия "косметической" травмы, полученной Александром Зинченко во вчерашнем матче "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" 2:0, становятся все более заметными.

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Напомним, в одном из единоборств Зинченко дали в левый глаз, из-за чего у него опухла бровь. Сразу после игры, обращаясь посредством Instagram к своей жене Владе, Александр еще пошутил: "Когда одолжил чуть косметики, пока тебя нет дома".

Однако за ночь синяк потемнел, превратившись в сиреневое пятно – так что самого глаза уже почти и не видно.

Казалось бы, тут уже не до шуток.

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Но украинский легионер "Манчестер Сити", наоборот, принялся с новой силой юморить.

"Ребята, отзовитесь!!! Где, с кем и что я вчера отмечал?!" – написал у себя в сторис Зинченко

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Несмотря на подбитый глаз, у Зинченко есть повод для радости. В последнее время он снова стал игроком основы в "Манчестер Сити". Его клуб занимает второе место в Премьер-лиге Англии, отставая на два очка от "МЮ", но имея при этом одну игру в запасе.

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