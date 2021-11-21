Стадион из морских контейнеров: в Катаре достроили последнюю арену к ЧМ-2022

О завершении строительства стадиона "Рас Абу Абуд", получившего новое название "Стадион 974", в Twitter сообщил генеральный секретарь верховного комитета по подготовке и наследию ЧМ-2022 Хасана аль-Тавади.
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Рас Абу Абуд является временным стадионом. Он располагается на берегу Персидского залива.
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Его уникальность заключается в том, что основой для конструкции арены выступили грузовые контейнеры. Таким образом организаторы сэкономили на строительных материалах.
Стадион будет полностью разобран после чемпионата мира, а строительные материалы будут повторно использованы как для спортивных, так и неспортивных проектов, говорится на сайте hospitality.fifa.com.
Вместимость арены составляет 40 тысяч зрителей. Здесь пройдут семь матчей турнира – шесть на групповом этапе и один матч 1/8 финала. Кроме этого, стадион примет шесть поединков Кубка арабских наций.
Ранее мы писали, что сборная Украины установила уникальное достижение в отборе на ЧМ-2022.