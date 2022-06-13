Сбылась мечта детства. МанСити ярко презентовал норвежского вундеркинда (видео)

Один из лучших нападающих Европы Эрлинг Холанд официально представлен в качестве игрока Манчестер Сити

Эрлинг Холанд пришел в Манчестер Сити за трофеями / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити", Коллаж: Сегодня

В начале мая чемпион Англии сообщил о подписании форварда дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда. Контракт с 21-летним норвежцем подписан до лета 2027 года.

Сегодня "горожане" официально представили Холанда в качестве своего игрока. В презентации английский клуб использовал детскую фотографию Эрлинга в футболке МанСити.

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Отметим, что отец норвежского бомбардира Альфа-Инге Холанд в 2000 – 2003 годах выступал в составе "горожан". Видимо в раннем детстве у Эрлинга зародилась мечта играть в футболке Манчестер Сити.

Холанд заработает в МанСити баснословные деньги / Фото: Reuters

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Отметим, что норвежский голеадор демонстрирует потрясающую результативность. Холанд забил 86 голов в 89 играх за два с половиной сезона в составе "шмелей", выиграв Кубок Германии и награду "Игрок сезона 2020/21 Бундеслиги".

Играя за сборную Норвегии форвард забил 20 мячей в 21 матче.

Эрлинг Холанд / Фото: TuttoSport

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Согласно данных портала Transfermark, боссы Манчестер Сити заплатят Боруссии за Холанда 60 млн евро.

Ранее мы сообщали, как Эрлинг Холанд поддержал Украину. Норвежец принял участие в благотворительном матче с Динамо и встретился с воспитанником "бело-синих", который покинул Украину из-за агрессии России.