Збулася мрія дитинства. МанСіті яскраво презентував норвезького вундеркінда (відео)

Один з найкращих нападників Європи Ерлінг Голанд офіційно представлений як гравець Манчестер Сіті

Ерлінг Голанд прийшов у Манчестер Сіті за трофеями / Фото: Офіційний сайт ФК "Манчестер Сіті", Колаж: Сьогодні

На початку травня чемпіон Англії повідомив про підписання форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда. Контракт з 21-річним норвежцем підписано до літа 2027 року.

Сьогодні "городяни" офіційно представили Голанда як свого гравця. У презентації англійський клуб використав дитячу фотографію Ерлінга у футболці МанСіті.

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Зазначимо, що батько норвезького бомбардира Альфа-Інге Голанд у 2000 – 2003 роках виступав у складі "городян". Мабуть, в ранньому дитинстві у Ерлінга зародилася мрія грати у футболці Манчестер Сіті.

Холанд заробить у МанСіті нечувані гроші / Фото: Reuters

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Зазначимо, що норвезький голеадор демонструє приголомшливу результативність. Голанд забив 86 голів у 89 іграх за два з половиною сезони у складі "джмелів", вигравши Кубок Німеччини та нагороду "Гравець сезону 2020/21 Бундесліги".

Граючи за збірну Норвегії форвард забив 20 м'ячів у 21 матчі.

Ерлінг Голанд / Фото: TuttoSport

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Згідно з даними порталу Transfermark, боси Манчестер Сіті заплатять Борусії за Голанда 60 млн євро.

Раніше ми повідомляли, як Ерлінг Голанд підтримав Україну. Норвежець взяв участь у благодійному матчі з Динамо та зустрівся з вихованцем "біло-синіх", який залишив Україну через агресію Росії.