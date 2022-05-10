Трансфер года! Манчестер Сити объявил о приобретении Холанда

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд уже этим летом станет одноклубником украинца Александра Зинченко

Эрлинг Холанд в будущем сезоне будет защищать цвета МанСити / Фото: Reuters

Английский Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего дортмундской Боруссии и национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда.



21-летний норвежец присоединится к английскому гранду 1 июля 2022 года, до конца нынешнего сезона он продолжит выступать за немецких "шмелей".

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player. — Manchester City (@ManCity) May 10, 2022

Манчестер Сити не сообщает, сколько выложил за трансфер талантливого форварда, однако в СМИ была информация об активации клаусулы в 75 миллионов евро.



Результативность Холанда поражает. В этом сезоне на его счету 28 забитых мячей и 8 голевых передач в 29 поединках во всех турнирах на клубном уровне.

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Стоит отметить, что в этом сезоне Боруссии осталось провести лишь один официальный поединок. 14 мая дортмундская команда примет Герту. Очевидно, что этот матч на "Зигнале Идуна Парк" станет для Холанда последним в желто-черной футболке.