Трансфер года! Манчестер Сити объявил о приобретении Холанда

Английский Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего дортмундской Боруссии и национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанда.



21-летний норвежец присоединится к английскому гранду 1 июля 2022 года, до конца нынешнего сезона он продолжит выступать за немецких "шмелей".

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.