Роналду вылечился от коронавируса и может выйти на поле уже 1 ноября

35-летний нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. 5-кратный обладатель "Золото мяча" наконец-то сдал отрицательный тест – сообщает сайт "Ювентуса". Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом в расположении сборной Португалии перед матчем со Швецией. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там.

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских. На родине Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 14 дней вместо 10.

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Криштиану надеялся вернуться в строй к матчу "Ювентуса" с "Барселоной" в Лиге чемпионов (0:2), который состоялся 28 октября. Однако он не успел. Самый популярный человек планеты в Instagram – 241 млн подписчиков – бессимптомно болел 19 дней. Но теперь Роналду больше не придется находиться на самоизоляции. А следующий матч "Ювентус" проведет 1 ноября со "Специей".

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Криштиану Роналду заговорил на русском языке Видео: Instagram

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