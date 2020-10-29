Три гола Мораты отменили , а Месси забил – "Барселона" победила "Ювентус"

Центральный матч среды в Лиге чемпионов состоялся в Турине. Наш сайт вел онлайн "Ювентус" – "Барселона". Каталонцы оправдали надежды букмекеров и добыли "сухую" победу со счетом 2:0.

Реклама

Лионель Месси вышел у гостей со стартовых минут, а вот его главный оппонент в мировом футболе Криштиану Роналду встречу пропустил из-за коронавируса. Победный мяч был забит уже на 14-й минуте. После передачи Месси французский форвард Усман Дембеле пробил по воротам "Юве" с линии штрафной, и мяч после рикошета оказался в сетке – 0:1.

У хозяев очень старался бывший нападающий "Реала" и "Атлетико" Альваро Мората, который отправил мяч в ворота "Барсы" три раза. Но трижды (!) его голы отменяли из-за положения "вне игры": дважды в первом тайме, один раз – во втором.

Узнавайте все результаты матчей 28 октября в Лиге чемпионов.

В тренде Одним абзацем. Почему Хабиб завершил карьеру на пике славы

Реклама

А в концовке поединка "Ювентус" остался в меньшинстве после второй желтой карточки турка Мериха Демираля. На последней минуте Ансу Фати заработал пенальти (его подтолкнул Бернардески), а Лео Месси четко реализовал приговор. Смотрите обзор матча.

"Барселона" с двумя победами возглавила группу G, а итальянцы с тремя очками остались на втором месте.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама