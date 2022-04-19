Роналду пропустит битву против Ливерпуля из-за смерти сына

Португальцу дали выходные дни, чтобы он смог с семьей пережить трагедию и восстановиться в моральном плане

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Сегодня в АПЛ состоится перенесенный матч 30-го тура, в котором встретятся флагманы английского футбола – Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Поединок стартует в 22:00.

Онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед будет доступна у нас на сайте. Тем временем стало известно, что гости сыграют не в оптимальном составе.

Реклама

Официальный сайт МЮ сообщил, что игру с мерсисайдцами пропустит лидер команды Криштиану Роналду. Причиной является смерть новорожденного сына, о которой CR7 поведал вчера в Instagram.

Напомним, что Роналду и его невеста Джорджина Родригес в октябре объявили, что ждут пополнение двойней. Позже стало известно, что пара ожидает мальчика и девочку. Правда, роды пережила лишь малышка, она здорова.

Читайте также: Криштиану Роналду выместил злость на телефоне фаната

Реклама

Криштиану вернулся в Манчестер Юнайтед прошлым летом из Ювентуса. 37-летний португалец сразу стал лидером атак, забив 21 гол в 34-х поединках. Правда, сам МЮ вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала и идет лишь пятым в АПЛ.

Ливерпуль же активно борется за чемпионство с Манчестер Сити. Команда Юргена Клоппа отстает от манкунианцев всего на один балл, а четыре дня назад смогла обыграть Сити в полуфинале Кубка Англии.