Криштиану Роналду потерял сына. Мальчик умер во время родов близнецов

Грустные новости от семьи форварда Манчестер Юнайтед...

Криштиану Роналду потерял одного из двух близнецов при родах

В октябре прошлого года Криштиану Роналду обрадовал своих поклонников приятной новостью. Форвард Манчестер Юнайтед сообщил, что они с невестой Джорджиной Родригес скоро вновь станут родителями.

При этом пара показала УЗИ, на которых были видны близнецы. Позже стало известно, что семейство должно пополниться мальчиком и девочкой. Однако судьба распорядилась по-другому.

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На своей страничке в Instagram Криштиану сегодня сообщил, что пара потеряла сына, который не смог пережить роды. Вместе с этим Роналду заявил, что дочка жива, но состояние самой Джорджины пока остается неизвестным.

"С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш мальчик умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря хоть какой-то надежде и радости. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим соблюдать личную конфиденциальность в это трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно".

Отметим, что Роналду и Родригес уже воспитывают четырех детей. В 2010 году у футболиста появился сын Криштиану-младший, имя его матери до сих пор остается в секрете.

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В июне 2017 года у португальца родились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери, а позже, в ноябре того же года, Джорджина родила футболисту дочь Алану Мартину.