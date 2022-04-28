Роналду пролетает мимо ЛЧ? Манчестер Юнайтед не смог обыграть Челси в "матче жизни"

Португалец сумел огорчить гостей из Лондона, однако его команда на победу не наиграла

Криштиану Роналду забил, но МЮ так и не выиграл / Фото: Getty Images

Сегодня состоялся перенесенный поединок 37 тура АПЛ. В нем сразились Манчестер Юнайтед и Челси, который 14 мая должен будет играть финал Кубка Англии против Ливерпуля.

Обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов, однако их шансы кардинально отличаются. Челси идет третьим и может себя чувствовать комфортно, имея неплохой отрыв от Тоттенхэма. А вот МЮ с шестого места будет крайне сложно подняться.

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Таким образом, "красным дьяволам" нужна была кровь из носу победа на "Олд Траффорд". Однако подопечные Рангника предпочли играть вторым номером и Челси уверенно вел поединок.

Правда, открыть счет подопечные Тухеля смогли лишь после перерыва. После подачи Джеймса с фланга Хаверц сбросил мяч головой на Алонсо, который слету распечатал ворота Де Хеа.

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Однако гости веселились недолго. Уже через две минуты Матич вывел на ударную позицию Роналду, который с острого угла прошил Менди. Игра продолжала быть под контролем Челси, да и арсенала на скамейке запасных у Тухеля было побольше.

Немец запустил Пулишича и Лукаку, однако замены не смогли изменить ход встречи. Ничья явно на руку Челси, который теперь за пять туров до финиша имеет гандикап в 8 баллов над пятым Тоттенхэмом.

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А вот МЮ, скорее всего, прощается с мечтами о Лиге чемпионов. Команда Рангника не только отстает от четвертого Арсенала на пять баллов, но и сыграла аж на два матча больше. Ждем Роналду в Лиге Европы?

Манчестер Юнайтед – Челси 1:1

Голы: Роналду, 62 – Алонсо, 60

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделеф, Варан, Теллес – Мактоминей, Матич (Джонс, 79) – Эланга (Гарначо, 90+2), Фернандеш, Рэшфорд (Мата, 79) – Роналду.

Челси: Менди – Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо – Канте (Лофтус-Чик, 82), Жоржиньо – Маунт, Хаверц (Лукаку, 70) – Вернер (Пулишич, 71).

Предупреждения: Рюдигер.