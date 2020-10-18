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Падение грандов в Испании: "Барселона" проиграла впервые при Кумане

18 октября, 00:46

Елена Павлова Елена Павлова

А в следующем туре каталонцев ждет матч против мадридского "Реала"

Шестой тур чемпионата Испании оказался провальным для местных грандов. Сначала "Реал" уступил на своем поле "Кадису" 0:1, а затем и "Барселона" не смогла ничего поделать с "Хетафе". Встреча проходила на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" в пригороде Мадрида и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте встречи — Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за фол Френки де Йонга на Джене. А вот "Барселона" пробить оборону соперника не смогла. Это поражение стало первым для каталонцев при новом тренере – Роналде Кумане. 57-летний нидерландский специалист стартовал в Ла Лиге с двух побед с общим счетом 7:0, затем его команда впервые пропустила и потеряла очки в игре с "Севильей" – 1:1.

Рональд Куман собирается сделать замену

Рональд Куман собирается сделать замену / Фото: Reuters

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После этой победы "Хетафе" набрал 10 очков в пяти матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Барселона" после четырех поединков имеет 7 баллов и занимает 9-е место. Лидером Примеры остается мадридский "Реал" – 10 очков, с которым каталонцы встретятся в следующем туре – 24 октября.

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Барселона чемпионат Испании поражение Хетафе Рональд Куман
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