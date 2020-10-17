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"Желтая субмарина" потопила "Реал" и вывела из строя Рамоса перед "Шахтером"

17 октября, 23:17

Елена Павлова Елена Павлова

"Кадис" показал характер и сумел увезти победу из Мадрида

Соперник "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов мадридский "Реал" неожиданно проиграл в шестом туре Примеры – 0:1. Обидчиком чемпиона Испании стал "Кадис". А уже в среду, 21 октября, "сливочные" примут на своем поле "горняков".

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Единственный гол в поединке на стадионе "Альфредо ди Стефано" был забит на 16-й минуте – Тибо Куртуа огорчил Энтони Лосано. И хоть времени на то, чтобы отыграться, у "Реала" оставалось предостаточно, футболисты "Желтой субмарины" сумели удержать счет и увезти три очка из Мадрида. Это поражение стало первым для команды Зинедина Зидана в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Серхио Рамос

Серхио Рамос / Фото: Reuters

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался в запасе, а в перерыве поле покинул защитник мадридцев Серхио Рамос, у которого возникли проблемы со здоровьем. Рамос получил сильный удар в левое колено в столкновении с нападающим "Кадиса" Энтони Лосано, и участие Серхио в матче с "Шахтером" – под вопросом.

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После этого тура "Реал" и "Кадис" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав по 10 баллов. Но у "сливочных" еще матч в запасе.

Смотрите, как "Реал" вылетел из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов

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