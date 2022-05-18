Мегатрансфер! Лучший футболист мира согласовал контракт с Барселоной

Форвард мюнхенской Баварии поляк Роберт Левандовски все ближе к переходу в испанский гранд

Роберт Левандовски переедет на Камп Ноу / Фото: Коллаж: Сегодня

Лучший футболист мира 2021 года по версии ФИФА Роберт Левандовски в ближайшее время станет игроком Барселоны. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, 33-летний форвард согласовал условия личного контракта.

Robert #Lewandowski is getting closer and closer to #Barça. Agreed personal terms for a contract until 2025. Now #Barcelona will work with #BayernMunich to try to close the deal. #transfers#FCBhttps://t.co/0RMv3tcwxb — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 18, 2022

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Согласно соглашению поляк будет игроком "сине-гранатовых" до 31 июня 2025 года.

Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА / Фото: Getty Images

В данный момент ведется переговорный процесс между каталонским и мюнхенским клубами о трансфере. Бавария мечтает получить за своего лучшего бомбардира 40 млн евро.

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Отметим, что нынешний контракт с Баварией у поляка заканчивается 30 июня 2023 года. По данным transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 млн евро.

Роберт Левандовски активно поддерживает Украину / Фото: Reuters

В этом сезоне Роберт Левандовски забил 50 голов в 46 матчах за Баварию.

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Ранее мы сообщали, что Левандовски завоевал очередную личную награду. Он стал победителем престижной премии Laureus World Sports Awards, которую посвятил украинцам..