Мегатрансфер! Лучший футболист мира согласовал контракт с Барселоной

Лучший футболист мира 2021 года по версии ФИФА Роберт Левандовски в ближайшее время станет игроком Барселоны. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, 33-летний форвард согласовал условия личного контракта.

Robert #Lewandowski is getting closer and closer to #Barça. Agreed personal terms for a contract until 2025. Now #Barcelona will work with #BayernMunich to try to close the deal. #transfers#FCBhttps://t.co/0RMv3tcwxb