Мегатрансфер! Найкращий футболіст світу погодив контракт із Барселоною

Найкращий футболіст світу 2021 року за версією ФІФА Роберт Левандовський найближчим часом стане гравцем Барселони. Як повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра, 33-річний форвард погодив умови особистого контракту.

Robert #Lewandowski is getting closer and closer to #Barça . Agreed personal terms for contract until 2025. Новий #Barcelona will work with #BayernMunich to try to close the deal. #transfers #FCB https://t.co/0RMv3tcwxb