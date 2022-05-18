Мегатрансфер! Найкращий футболіст світу погодив контракт із Барселоною

Форвард мюнхенської Баварії поляк Роберт Левандовський дедалі ближче до переходу в іспанський гранд

Роберт Левандовський переїде на Камп Ноу / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкращий футболіст світу 2021 року за версією ФІФА Роберт Левандовський найближчим часом стане гравцем Барселони. Як повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра, 33-річний форвард погодив умови особистого контракту.

Robert #Lewandowski is getting closer and closer to #Barça . Agreed personal terms for contract until 2025. Новий #Barcelona will work with #BayernMunich to try to close the deal. #transfers #FCB https://t.co/0RMv3tcwxb - Nicolò Schira (@NicoSchira) May 18, 2022

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Згідно з угодою, поляк буде гравцем "синьо-гранатових" до 31 червня 2025 року.

Роберта Левандовського визнано найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА / Фото: Getty Images

Наразі ведеться переговорний процес між каталонським та мюнхенським клубами про трансфер. Баварія мріє отримати за свого найкращого бомбардира 40 млн євро.

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Зазначимо, що нинішній контракт із Баварією у поляка закінчується 30 червня 2023 року. За даними transfermarkt, вартість футболіста становить 50 млн євро.

Роберт Левандовські активно підтримує Україну / Фото: Reuters

Цього сезону Роберт Левандовскі забив 50 голів у 46 матчах за Баварію.

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Раніше ми повідомляли, що Левандовський завоював чергову особисту нагороду. Він став переможцем престижної премії Laureus World Sports Awards, яку присвятив українцям.