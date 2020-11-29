Куртуа снова привез гол в ворота "Реала". Когда же выйдет Лунин?

Мадридская команда не может выиграть в чемпионате Испании третий матч подряд

Неудачи продолжают преследовать действующего чемпиона Испании. Вчера поздно вечером "Реал" проиграл на своем поле "Алавесу" со счетом 1:2 и не смог подняться с четвертого места. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 11-го тура чемпионата Испании.

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Причем, мадридцы не могут выиграть в Ла Лиге уже в течение трех туров. В очередной встрече "результативную" ошибку совершил вратарь "Реала" Тибо Куртуа. Бельгиец под прессингом отдал неточный пас, после чего форвард гостей Хоселу забил второй мяч.

Хозяева один мяч отыграли усилиями Каземиро в концовке, но не больше. Смотрите обзор встречи в испанской столице.

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Это уже не первый ляп знаменитого голкипера. Неделю назад Куртуа привез пенальти в Вильярреале, а перед этим пропустил мяч под ногой в ворота в игре за сборную Бельгии. Возможно, Зинедину Зидану пора дать шанс Андрею Лунину? Конечно, молодой кипер тоже может ошибиться, но, сидя на скамейке запасных, он свое мастерство точно не покажет. И все-таки, не зря же его "Реал" покупал.

Недавно Куртуа пропустил еще более нелепый мяч, чем Лунин. А на следующей неделе "сливочные" приедут в Украину на матч против донецкого "Шахтера". Возможно, в этой игре Андрея выпустят в стартовом составе – в знакомой обстановке.

Смотрите, как "Реал" обыграл "Интер" в Лиге чемпионов:

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