Криштиану Роналду намерен сбежать из Манчестера. Что бесит короля футбола?

Португалец устал проигрывать и недоволен тренером Ральфом Рангником. Летом Криштиану готов сменить клуб

Роналду не хватает трофеев / Фото: REUTERS

Криштиану Роналду привык всегда бороться за чемпионские титулы. Так было в МЮ при Алексе Фергюсоне, так было в Реале, так было в Ювентусе.

Летом Криштиану вернулся в Манчестер Юнайтед. Здорово начал сезон, забивал гол, отдавал результативные передачи. Но поддержки от партнеров не было. Клуб показывал плохие результаты, из-за чего своего поста лишился Оле-Гуннар Сульшер.

Реклама

А вот с новым наставником Ральфом Рангником португалец не чувствует себя комфортно. Да и результаты так себе. В чемпионате Англии МЮ идет седьмом месте и о чемпионстве не мечтает. Тут бы в еврокубки пробиться.

Роналду уже провел переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Речь о трансфере в летнее межсезонье.

В этом сезоне Криштиану провел за МЮ 16 матчей – забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Реклама

Читайте также: Роналду за 15 тысяч евро разгневал жителей Гоа

Напомним, что Роналду уже играл за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время португалец забил 118 голов в 292 играх.

Реклама

С МЮ португалец три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.

В 2008 году Роналду вместе с Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.