Это карма! Анатолий Тимощук попал в аварию

Тренер Зенита Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку, сообщает сайт Чемпионат.
По предварительным данным, в ДТП никто серьезно не пострадал.
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Напомним, Тимощук занимает должность ассистента главного тренера Зенита с 2017 года. Во времена карьеры футболиста Анатолий также защищал цвета петербургского клуба.
С начала войны Тимощук никак не поддержал свою родину. Рекордсмен сборной Украины продолжает отмалчиваться. Хотя его отец защищает Украину в рядах теробороны.
Ранее мы писали, что депутаты Луцкого горсовета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города".