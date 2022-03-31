Это карма! Анатолий Тимощук попал в аварию

Бывший игрок сборной Украины, который стал изгоем на родине во время войны, попал в ДТП по дороге на тренировку санкт-петербургского клуба

Тимощук теперь будет лишь позировать возле крутых авто

Тренер Зенита Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку, сообщает сайт Чемпионат.

По предварительным данным, в ДТП никто серьезно не пострадал.

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Документы датируются 2012 годом / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, Тимощук занимает должность ассистента главного тренера Зенита с 2017 года. Во времена карьеры футболиста Анатолий также защищал цвета петербургского клуба.

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С начала войны Тимощук никак не поддержал свою родину. Рекордсмен сборной Украины продолжает отмалчиваться. Хотя его отец защищает Украину в рядах теробороны.

Ранее мы писали, что депутаты Луцкого горсовета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города".