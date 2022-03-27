Отцы и дети: Тимощук-старший в теробороне, пока его сын прячется в России

Отец предателя Анатолия Тимощука готов защищать страну и родной Луцк в рядах теробороны города

Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

От легенды до предателя – молчание и продолжение деятельности в России лишили Анатолия Тимощука признания в Украине. КДК УАФ уже применил санкции к экс-игроку сборной Украины.

Анатолий Тимощук на тренировке Зенита / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Теперь же пристыдил Анатолия Тимощука бывший партнер по донецкому Шахтеру Юрий Вирт. Главный тренер Вереса рассказал интересную правду об отце Анатолия. Александр Тимощук, в отличии от сына, защищает Украину от вторжения российской армии в рядах теробороны Луцка.

"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок. Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране. Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в тероборону. Я думаю, что он все знает от отца."

Ранее к Анатолию Тимощуку обратилась его бывшая жена Надежда Навроцкая, которая обвинила своего экс-супруга в убийстве украинских детей.