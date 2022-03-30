Изящный подарок для предателя. Тимощука "поздравил" Луцкий горсовет

Депутаты Луцкого горсовета лишили Анатолия Тимощука звания "почетный гражданин города" в аккурат его Дня Рождения

Тимощука лишили звание "Почетный гражданин города Луцк" / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду 30 марта 2022 года исполняется 43 года Анатолию Тимощуку, который стал национальным предателем, и продолжает работать на благо страны-агрессора в команде Зенит Санкт-Петербург.

Анатолий Тимощук на тренировке Зенита / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Идеальный "подарок" Анатолию придумали в Украине. Депутаты горсовета его родного Луцка, именно сегодня, проголосовали за лишение Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцк". Об этом пресс-служба Городского совета сообщила на своем официальной сайте.

"В то время, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцк"

В отличии от действий сына, отец Анатолия Тимощука защищает Украину в рядах теробороны.

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