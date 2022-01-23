Это Африка! Коморские острова сыграют с Камеруном без вратаря

У дебютантов финальной части Кубка Африки не осталось в строю голкиперов, поэтому на ворота в игре 1/8 финала с камерунцами станет полевой игрок

Коморские острова остались без вратарей / Фото: Getty Images

Сборная Коморских островов сенсационно вышла в 1/8 финала Кубка Африки, но против хозяина турнира Камеруна 24 января сыграет без вратаря.

Его место займет полевой игрок, имя которого пока не называется.

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Дело в том, что у команды Коморских островов сразу 12 человек сдали положительные тесты на коронавирус – среди них главный тренер Амир Абду, а также вратари Мойад Уссейни и Али Ахамада, последний из которых заменил травмированного Салима Бен Бойна в первом тайме предыдущего матча против Ганы.

Регламент Кубка африканских наций гласит, что сборные обязаны выходить на поле даже в том случае, если у них нет здоровых вратарей, но есть по крайней мере 11 игроков с отрицательными ПЦР-тестами. А у команды Коморских островов таких – 12.

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