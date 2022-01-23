Это Африка! Коморские острова сыграют с Камеруном без вратаря

Сборная Коморских островов сенсационно вышла в 1/8 финала Кубка Африки, но против хозяина турнира Камеруна 24 января сыграет без вратаря.
Его место займет полевой игрок, имя которого пока не называется.
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Дело в том, что у команды Коморских островов сразу 12 человек сдали положительные тесты на коронавирус – среди них главный тренер Амир Абду, а также вратари Мойад Уссейни и Али Ахамада, последний из которых заменил травмированного Салима Бен Бойна в первом тайме предыдущего матча против Ганы.
Регламент Кубка африканских наций гласит, что сборные обязаны выходить на поле даже в том случае, если у них нет здоровых вратарей, но есть по крайней мере 11 игроков с отрицательными ПЦР-тестами. А у команды Коморских островов таких – 12.
"Мы уже выбрали полевого игрока, который станет вратарем в игре с Камеруном, – сказал помощник главного тренера тренера сборной Коморских островов Жан-Даниэль Падовани. – Этот футболист на тренировках показал, что может играть на позиции вратаря".