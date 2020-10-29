"Динамо" после неудачи с "Ференцварошем" закрывается на клубной базе

В среду подопечные Мирчи Луческу не смогли одержать первую победу в Лиге чемпионов, разойдясь с "Ференцварошем" ничьей. Хотя при этом Цыганков забил "Ференцварошу" знаменательный мяч для всех украинских команд.

Реклама

После встречи в Будапеште руководство и тренеры киевского клуба пошли на неординарный шаг. С сегодняшнего дня команда будет находиться на базе до конца следующей недели. Об этом сообщили ведущие YouTube-канала "ТаТоТаке":

"Будет работа над ошибками. Есть инсайд, что футболисты "Динамо" не поедут к своим семьям после этой игры. То есть, прямо из "Борисполя" они поедут в Кончу-Заспу. Это не решение после игры, оно было уже до матча. В связи с ситуацией с коронавирусом "Динамо" отправляется на длительный заезд. Это методы 80-х, 70-х, но, думаю, совершенно адекватно. "Динамо" проведет на базе время до матча с "Шахтером" [8 ноября], и только после украинского класико футболисты получат возможность встретиться со своими вторыми половинками".

В этот период "бело-голубые" сыграют три матча: против "Днепра-1" и "Шахтера" в чемпионате Украины, а также с "Барселоной" – в Лиге чемпионов. Лишь после битвы отечественных грандов динамовцы смогут выйти в свет.

Читайте также: украинец "Ференцвароша" оценил игру с "Динамо".

Напомним, как "Динамо" упустило победу в Будапеште:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама