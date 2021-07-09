Бывший игрок сборной Украины продолжит карьеру в Турции

Полузащитник Дмитрий Гречишкин подписал контракт на два года с клубом второго дивизиона чемпионата Турции Генчлербирлиги

Дмитрий Гречишкин в новом клубе

Украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин продолжит карьеру в чемпионате Турции. Футболист подписал контракт на два года с клубом Генчлербирлиги.

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Дмитрий Гречишкин родился 22 сентября 1991 года в городе Северодонецке Луганской области. Выступал за Шахтер, Мариуполь, Черноморец, Зарю. Последние два сезона играл в Александрии.

В 2013 году Гречишкин был вызван Михаилом Фоменко в сборную Украины. Дебютировал 26 марта в поединке против Молдовы. В августе того же года, сыграл против Израиля.

Генчлербирлиги в своей истории дважды побеждал в Кубке Турции (1987, 2001). По итогам прошлого сезона клуб вылетел из Суперлиги и новый сезон начнет во втором дивизионе чемпионата Турции.

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