Колишній гравець збірної України продовжить кар'єру в Туреччині

Півзахисник Дмитро Гречишкін підписав контракт на два роки з клубом другого дивізіону чемпіонату Туреччини Генчлербірлігі

Дмитро Гречишкін у новому клубі

Український півзахисник Дмитро Гречишкін продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Футболіст підписав контракт на два роки з клубом Генчлербірлігі.

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Дмитро Гречишкін народився 22 вересня 1991 року в місті Сєверодонецьку Луганської області. Виступав за Шахтар, Маріуполь, Чорноморець, Зорю. Останні два сезони грав в Олександрії.

У 2013 році Гречишкін був викликаний Михайлом Фоменком у збірну України. Дебютував 26 березня в поєдинку проти Молдови. У серпні того ж року, зіграв проти Ізраїлю.

Генчлербірлігі в своїй історії двічі перемагав в Кубку Туреччини (1987, 2001). За підсумками минулого сезону клуб вилетів з Суперліги і новий сезон почне в другому дивізіоні чемпіонату Туреччини.

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