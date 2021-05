Барселона выиграла Лигу чемпионов и установила уникальное достижение

В шведском Гетеборге прошел финальный матч Лиги чемпионов, где Барселона разгромила Челси со счетом – 4:0 (Лойпольц, 1 авт., Путельяс, 14, Бонмати, 21, Хансен, 36).

Таким образом, Барселона впервые в своей истории стала победителем женской Лиги чемпионов. До этого в последних пяти розыгрышах турнира выигрывал французский Лион.

You've reached the summit, @FCBfemeni!



Thanks to @stanleytools for supporting us throughout the season! pic.twitter.com/LZAq5hKOV1