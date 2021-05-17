Барселона выиграла Лигу чемпионов и установила уникальное достижение

Барселона стала первой командой, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов, в финале девушки забили четыре гола в ворота Челси

Барселона выиграла ЛЧ-2021 / Фото: Getty Images

В шведском Гетеборге прошел финальный матч Лиги чемпионов, где Барселона разгромила Челси со счетом – 4:0 (Лойпольц, 1 авт., Путельяс, 14, Бонмати, 21, Хансен, 36).

Таким образом, Барселона впервые в своей истории стала победителем женской Лиги чемпионов. До этого в последних пяти розыгрышах турнира выигрывал французский Лион.

You've reached the summit, @FCBfemeni!



Thanks to @stanleytools for supporting us throughout the season! pic.twitter.com/LZAq5hKOV1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 17, 2021

Кроме того, Барселона стала первой командой, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов. Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года.

Напомним, что финал мужской Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Порту. Трофей разыграют Манчестер Сити и Челси. Ранее матч планировали провести в Стамбуле, но из-за пандемии перенесли в Португалию.