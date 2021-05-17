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Барселона выиграла Лигу чемпионов и установила уникальное достижение

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 мая, 08:23
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Барселона стала первой командой, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов, в финале девушки забили четыре гола в ворота Челси
Барселона выиграла ЛЧ-2021
Барселона выиграла ЛЧ-2021 / Фото: Getty Images

В шведском Гетеборге прошел финальный матч Лиги чемпионов, где Барселона разгромила Челси со счетом – 4:0 (Лойпольц, 1 авт., Путельяс, 14, Бонмати, 21, Хансен, 36).

Таким образом, Барселона впервые в своей истории стала победителем женской Лиги чемпионов. До этого в последних пяти розыгрышах турнира выигрывал французский Лион.

Кроме того, Барселона стала первой командой, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов. Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года.

Напомним, что финал мужской Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Порту. Трофей разыграют Манчестер Сити и Челси. Ранее матч планировали провести в Стамбуле, но из-за пандемии перенесли в Португалию.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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