Андрей Шевченко объявил состав с новичком на октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций

Во втором месяце осени украинскую сборную ждут серьезные испытания. В течение недели, с 7 по 13 октября, подопечные Андрея Шевченко проведут три игры: одну товарищескую и две – в Лиге наций. Причем, все соперники у нашей команды – топ-уровня: сборные Франции, Германии и Испании. Кстати, на днях опубликовали новый рейтинг ФИФА.

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Сегодня тренерский штаб национальной команды назвал имена 28 футболистов, на которых рассчитывает в октябре. Правда, один из них, полузащитник "Гента" Роман Безус, находится в резерве: если кто-то не приедет на сбор, он его заменит. В списке есть и один новичок – 22-летний защитник Евгений Чеберко. Недавно Чеберко перешел из "Зари" в ЛАСК за смешные деньги.

Вратари: Пятов ("Шахтер"), Лунин ("Реал", Испания), Бущан ("Динамо").

Защитники: Кривцов, Матвиенко, Болбат (все – "Шахтер"), Миколенко, Караваев (оба – "Динамо"), Соболь ("Брюгге", Бельгия), Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Чеберко (ЛАСК, Австрия), Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники: Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Коноплянка, Степаненко, Марлос, Коваленко (все – "Шахтер"), Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шапаренко (все – "Динамо"), Малиновский ("Аталанта", Италия), Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Харатин ("Ференцварош", Венгрия).

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Форварды: Яремчук ("Гент", Бельгия), Мораес ("Шахтер"), Супряга ("Динамо").

Интересно, что соберутся футболисты в... аэропорту "Борисполь" 5 октября, откуда сразу полетят на товарищеский матч во Францию. Узнайте о том, что Павелко добился разрешения пустить зрителей на футбол на Германию и Испанию, но "подвели" чиновники.

Смотрите сюжет о матче Лиги наций Украина – Швейцария во Львове:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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