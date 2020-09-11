Павелко добился разрешения пустить зрителей на футбол на Германию и Испанию, но "подвели" чиновники

Украинская ассоциация хотела бы провести матчи сборной с болельщиками, но вряд ли получится

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко уже несколько недель говорит о желании вернуть поклонников игры на стадионы. На отдельных поединках чемпионата страны уже позволили заполнять до 25% мест арен. Также зрителей хотят вернуть на матчи с Германией и Испанией.

Реклама

Сегодняшний день подарил две противоположные новости сторонникам футбола с болельщиками на трибунах. УАФ заявила, что получила разрешение от министерства здравоохранения проводить матчи со зрителями в "зеленой" и "желтой" зонах. Министр Максим Степанов ответил позитивно на запрос футбольных функционеров. При этом предполагалось занять не более четверти мест на стадионах.

Однако тут же стало известно, что с понедельника чиновники переводят Киев из "желтой" в "оранжевую" зону. Это предполагает более жесткие требование к проведению массовых мероприятий, в том числе – спортивных. И если в "желтой" зоне можно было пустить на арену тысячи фанатов, то в "оранжевой" участвовать в событии могут всего 220 человек.

Читайте о том, что "Минай" пустит болельщиков на матч чемпионата Украины.

В тренде Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Реклама

Матчи же сборной в Лиге наций, ради которых УАФ в основном прилагала усилия, запланированы именно в столице: 10 октября – с Германией, 13-го – с Испанией. Так что, похоже, их тоже придется провести при пустых трибунах, если, конечно, коронавирус в Киеве не пойдет резко на спад.

Смотрите сюжет о матче Украина – Швейцария, который прошел во Львове 3 сентября:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама