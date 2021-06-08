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Запрещенный Моргенштерн в плейлисте сборной Украины: российский зашквар после патриотической формы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
8 июня, 12:42
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Российский рэпер, несущий, по мнению СБУ, угрозу национальной безопасности нашей страны, заполонил плейлист подопечных Андрея Шевченко на Евро
Моргенштерн - любимчик сборной Украины
Моргенштерн - любимчик сборной Украины / Фото: Instagram

Не успели болельщики сборной Украины порадоваться новой патриотической форме команды с Крымом и "Славой Украине!", от которой подгорает в России, как их тут же постигло разочарование.

Подопечные Андрея Шевченко составили плейлист национальной сборной, приуроченный к Евро-2020. Как оказалось, авторство 3 из 9 треков принадлежит российским исполнителям: Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса.

Об этом сообщает Дивогляд.

Напомним, Моргенштерну запрещен въезд в Украину с апреля – по мнению украинских спецслужб, российский рэпер несет угрозу национальной безопасности нашей страны.

В тренде

Интересно, что изначально в плейлисте сборной Украины было 15 треков, 9 из которых российские: кроме вышеперечисленных, это Моргенштерн – Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип.

Украинский трек представлен только один: Тінь Сонця – Їхали козаки (но в Spotify он неактивен).

Смотрите, как украинские футболисты пели на посвящении в сборную

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