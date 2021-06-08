Заборонений Моргенштерн в плейлисті збірної України: російський зашквар після патріотичної форми

Російський репер, що становить, на думку СБУ, загрозу національній безпеці нашої країни, заполонив плейлист підопічних Андрія Шевченка на Євро

Моргенштерн - улюбленець збірної України / Фото: Instagram

Не встигли вболівальники збірної України порадіти новій патріотичній формі команди з Кримом і "Славою Україні!", від якої підгорає в Росії, як їх спіткало розчарування.

Підопічні Андрія Шевченка склали плейлист національної збірної, приурочений до Євро-2020. Як виявилося, авторство 3 з 9 треків належить російським виконавцям: Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса.

Про це повідомляє Дивогляд.

Нагадаємо, Моргенштерну заборонений в'їзд до України з квітня – на думку українських спецслужб, російський репер становить загрозу національній безпеці нашої країни.

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Цікаво, що спочатку в плейлисті збірної України було 15 треків, 9 з яких російські: крім перерахованих вище, це Моргенштерн – Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип.

Український трек представлений тільки один: Тінь Сонця – Їхали козаки (але в Spotify він не активний).

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