22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Плохие новости для Украины: У Шотландии нет желания уезжать домой с Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 19:49
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Капитан шотландцев Эндрю Робертсон перед матчем последнего тура группы против Хорватии признался, что получает удовольствие от каждой минуты и сделает все для плей-офф
Эндрю Робертсон с сыном на Евро-2020
Эндрю Робертсон с сыном на Евро-2020 / Фото: Reuters

Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон перед матчем заключительного тура группового раунда Евро-2020 против Хорватии заявил, что его команда пока не настроена покидать чемпионат. Матч начнется в 22:00 на "Хэмпден Парк" в Глазго. Мультимедийный онлайн Хорватия – Шотландия доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

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Робертсон считает, что Шотландия должна сыграть так же хорошо, как и со сборной Англии (0:0), если не лучше, чтобы победить Хорватию.

"Мы понимаем, что нам нужны эти три очка, они нужны и хорватам, иначе кто-то из нас отправится домой. Так что я жду захватывающую игру. Здорово, что у нас по-прежнему остаются шансы на выход из группы. Разумеется, это один из самых значимых для меня поединков в карьере. Каждую минуту наслаждаюсь этим. Пока у нас нет желания уезжать домой. Обещаем приложить все необходимые усилия, чтобы победить", – цитирует Робертсона УЕФА.

Англия – Шотландия
Англия – Шотландия / Фото: Reuters

На данный момент шотландцы занимают последнее место в таблице группы D, набрав одно очко. Хорваты с одним баллом – третьи. Тем не менее обе команды все еще претендуют на выход из группы, но для этого нужно побеждать. Украину же в этом противостоянии устроит только ничья. Ранее мы писали, как Украине выйти в плей-офф.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
22:00
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Среда, 23 июня
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