22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Погані новини для України: У Шотландії немає бажання їхати додому з Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 19:49
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Капітан шотландців Ендрю Робертсон перед матчем останнього туру групи проти Хорватії зізнався, що отримує задоволення від кожної хвилини і зробить все для плей-оф
Ендрю Робертсон з сином на Євро-2020
Ендрю Робертсон з сином на Євро-2020 / Фото: Reuters

Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон перед матчем заключного туру групового раунду Євро-2020 проти Хорватії заявив, що його команда поки не налаштована залишати чемпіонат. Матч розпочнеться о 22:00 на "Хемпден Парк" в Глазго. Мультимедійні онлайн Хорватія – Шотландія доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

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Робертсон вважає, що Шотландія має зіграти так само добре, як і зі збірною Англії (0:0), а то й краще, щоб перемогти Хорватію.

"Ми розуміємо, що нам потрібні ці три очки, вони потрібні і хорватам, інакше хтось із нас відправиться додому. Тому я чекаю на захоплюючу гру. Здорово, що у нас, як і раніше, залишаються шанси на вихід з групи. Зрозуміло, це один з найбільш значущих для мене поєдинків в кар'єрі. Кожну хвилину насолоджуюся цим. Поки у нас немає бажання їхати додому. Обіцяємо докласти всіх необхідних зусиль, щоб перемогти", – цитує Робертсона УЄФА.

Англія – Шотландія
Англія – Шотландія / Фото: Reuters

На цей момент цей момент шотландці посідають останнє місце в таблиці групи D, набравши одне очко. Хорвати з одним балом – треті. Проте обидві команди все ще претендують на вихід із групи, але для цього потрібно перемагати. Україна ж в цьому протистоянні влаштує тільки нічия. Раніше ми писали, як Україні вийти до плей-оф.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Чехія Чехія Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забиті 3
Пропущені 1
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В
2
Англія Англія Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
3
Хорватія Хорватія Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шотландія Шотландія Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
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