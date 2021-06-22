Погані новини для України: У Шотландії немає бажання їхати додому з Євро-2020

Капітан шотландців Ендрю Робертсон перед матчем останнього туру групи проти Хорватії зізнався, що отримує задоволення від кожної хвилини і зробить все для плей-оф

Ендрю Робертсон з сином на Євро-2020 / Фото: Reuters

Капітан збірної Шотландії Ендрю Робертсон перед матчем заключного туру групового раунду Євро-2020 проти Хорватії заявив, що його команда поки не налаштована залишати чемпіонат. Матч розпочнеться о 22:00 на "Хемпден Парк" в Глазго. Мультимедійні онлайн Хорватія – Шотландія доступний на нашому сайті з усіма подробицями.

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Робертсон вважає, що Шотландія має зіграти так само добре, як і зі збірною Англії (0:0), а то й краще, щоб перемогти Хорватію.

"Ми розуміємо, що нам потрібні ці три очки, вони потрібні і хорватам, інакше хтось із нас відправиться додому. Тому я чекаю на захоплюючу гру. Здорово, що у нас, як і раніше, залишаються шанси на вихід з групи. Зрозуміло, це один з найбільш значущих для мене поєдинків в кар'єрі. Кожну хвилину насолоджуюся цим. Поки у нас немає бажання їхати додому. Обіцяємо докласти всіх необхідних зусиль, щоб перемогти", – цитує Робертсона УЄФА.

Англія – Шотландія / Фото: Reuters

На цей момент цей момент шотландці посідають останнє місце в таблиці групи D, набравши одне очко. Хорвати з одним балом – треті. Проте обидві команди все ще претендують на вихід із групи, але для цього потрібно перемагати. Україна ж в цьому протистоянні влаштує тільки нічия. Раніше ми писали, як Україні вийти до плей-оф.