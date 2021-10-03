Бескомпромиссные нули в классико: Динамо сохранило отрыв от Шахтера

В центральном матче тура два лучших клуба украинского чемпионата не порадовали болельщиков забитыми мячами, что позволило киевлянам сохранить трехочковый перевес в турнирной таблице
Суперматч 10-го тура УПЛ Динамо - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
В Киеве на НСК Олимпийский состоялось украинское классико – киевское Динамо и донецкий Шахтер выясняли отношения в важнейшем поединке с точки зрения борьбы за чемпионство. Примечательно, что этот поединок стал 100-м очным для Шахтера и Динамо со времен независимости.
Мы вели онлайн-трансляцию Динамо – Шахтер на нашем сайте.
Команда Мирчи Луческу хотела взять реванш за разгромное поражение в матче за Суперкубок Украины, Шахтер же после провального прошлого сезона на каждую встречу с Динамо настраивается максимально, а тем более на игру перед международной паузой.
Весь первый тайм соперники отвечали друг другу атакой на атаку, однако до забитых мячей дело так и не дошло. По схожему сценарию прошла и вторая половина встречи – Андрею Пятову и Георгию Бущану пришлось неоднократно спасать свои команды, чтобы сохранить ворота на замке.
Финальный свисток зафиксировал на табло бескомпромиссные нули.
Динамо не может выиграть у Шахтера уже в пяти домашних матчах подряд. Казалось бы, подобная рекордная серия никак не может радовать киевлян, однако именно эта ничья позволила им сохранить трехочковый перевес над "горняками" в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
Динамо – Шахтер – 0:0
Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Кендзера (Тымчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86), Буяльский (Гармаш, 86)
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко (М.Антонио, 65), Майкон, Марлос (Тете, 65), А.Патрик, Соломон (Сикан, 65), Педриньо
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