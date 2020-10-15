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Звездный игрок НБА сделал ставку на бой Ломаченко – Лопес

15 октября, 19:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дамиан Лиллард из "Портленда" верит в победу американского боксера

Чуть более двух суток остается до одного из самых ожидаемых боев года. В Лас-Вегасе сойдутся легковесы Теофимо Лопес и Василий Ломаченко. Минувшей ночью Ломаченко с Лопесом встретились лицом к лицу в телешоу.

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Естественно, что это событие вызывает интерес далеко за пределами боксерского круга. В частности, свое мнение высказал звездный баскетболист Дамиан Лиллард, который выступает в НБА за "Портленд Трэйл Блэйзерс". В комментарии для промоутерской компании Top Rank 28-летний американец рассказал, что верит в Лопеса.

Собственно, уверенность Теофимо в своих силах и дает ему повод ставить на соотечественника. А вот Ломаченко, хотя и обладает скоростью и высоким мастерством, в предыдущих боях дал понять, что его все-таки можно победить.

Чтобы понять масштаб величия Лилларда, можно вспомнить, как в августе он набрал в матче НБА 61 очко!

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Читайте также: соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами.

Смотрите, как Василий сдавал тест на коронавирус перед боем с Лопесом:

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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баскетбол бой бокс Василий Ломаченко НБА ставка Дамиан Лиллард Портленд Трэйл Блэйзерс Теофимо Лопес
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