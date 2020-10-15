Українська
$ 28,32
33,39
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)

15 октября, 11:13

Олег Люлька Олег Люлька

Теофимо Лопес, несмотря на статус аутсайдера, пребывает в отличном расположении духа перед боем с украинцем

Американец Теофимо Лопес сдал тест на коронавирус перед боем с Василием Ломаченко, который состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Причем непобедимый американец даже из этой процедуры умудрился сделать шоу, позаигрывав с медсестрами.

Реклама

Читайте также: Ломаченко показал язык: появилось видео, как Вася сдавал тест на коронавирус

Назвав медсестре дату своего рождения, Лопес в рэп-стиле принялся расхваливать самого себя, цитируя известного американского проповедника Билли Грэма: "Я герой дня, мужчина с силой, слишком сладкий, чтобы быть кислым" (I'm the man of the hour, the man with the power, too sweet to be sour).

"Герой дня?" – переспросила медсестра-красотка и принялась хихикать.

Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

После этого Лопес, кстати, женившийся в прошлом году, принялся флиртовать уже с медсестрой, которая брала у него с горла мазок. "Вы тут практикантка?" – спросил он у девушки. "Да, сегодня мой первый день", – отшутилась та.

Реклама

В тренде
Знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси

А после взятия мазка с горла у боксера, уже медсестра принялась юморить: "Ну, и как я справилась со своей работой?". "Потрясающе!" – ответил Лопес, который результат своего теста на коронавирус узнает немного позже.

Читайте также: "Я опущу его": Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя

Реклама

Напомним, букмекеры называют украинца фаворитом предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако Лопес обещает нокаутировать Ломаченко в течение трех раундов.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тест Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом
Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и неистовые тренировки – в новом фильме перед боем с ЛопесомБокс
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)
Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)Бокс
Опытный
Опытный "Тигр" Бурсак растерзал своего соперника под КиевомБокс
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу ЛопесуБокс
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)
Усик и Ломаченко после прославления российского спецназа поздравили защитников Украины (фото)Бокс
Ломаченко рассказал, почему мы никогда не видели его во всей красе
Ломаченко рассказал, почему мы никогда не видели его во всей красеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять