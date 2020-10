Соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника (видео)

Американец Теофимо Лопес сдал тест на коронавирус перед боем с Василием Ломаченко, который состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Причем непобедимый американец даже из этой процедуры умудрился сделать шоу, позаигрывав с медсестрами.

Реклама

Читайте также: Ломаченко показал язык: появилось видео, как Вася сдавал тест на коронавирус

Назвав медсестре дату своего рождения, Лопес в рэп-стиле принялся расхваливать самого себя, цитируя известного американского проповедника Билли Грэма: "Я герой дня, мужчина с силой, слишком сладкий, чтобы быть кислым" (I'm the man of the hour, the man with the power, too sweet to be sour).

"Герой дня?" – переспросила медсестра-красотка и принялась хихикать.

Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

После этого Лопес, кстати, женившийся в прошлом году, принялся флиртовать уже с медсестрой, которая брала у него с горла мазок. "Вы тут практикантка?" – спросил он у девушки. "Да, сегодня мой первый день", – отшутилась та.

Реклама

В тренде Знаменитую баскетболистку удерживают силой в Беларуси

А после взятия мазка с горла у боксера, уже медсестра принялась юморить: "Ну, и как я справилась со своей работой?". "Потрясающе!" – ответил Лопес, который результат своего теста на коронавирус узнает немного позже.

Читайте также: "Я опущу его": Ломаченко рассказал, каким пыткам подвергнет Лопеса во время боя

Реклама

Напомним, букмекеры называют украинца фаворитом предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако Лопес обещает нокаутировать Ломаченко в течение трех раундов.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама