Усику предлагали сумасшедшую сумму за сдачу боя на глазах у президента

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что ему предлагали крупную взятку за сдачу боя. Это случилось еще до того, как Усик стал всемирной знаменитостью

Усику предлагали сдать финал ЧМ-2011 / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне финала ЧМ-2011 в Баку Усику поступило предложение сдать бой против местного боксера Теймура Мамедова.

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Тогда Усику предложили 300 тысяч евро! Сумасшедшая сумма для любительского спорта. Для примера, за победу на Олимпиаде-2012 Усику выплатили премию в размере 125 тысяч долларов.

"Мне предложили 300 тысяч евро. Ко мне пришел мужчина и сказал, что предлагают именно такую ​​сумму. Я не согласился", – рассказал Усик изданию Przeglad Sportowy.

Предложение вынудило Усика еще усерднее провести поединок, чтобы ни у кого не возникло вопросов о его победе.

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"Я думал, что теперь 300 тысяч можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена, среди зрителей – президент Азербайджана... Я вышел на ринг с мнением, что надо очень сильно бить. Слава Богу, им не удалось", – добавил украинец, которого цитирует champion.com.ua.

Кстати, ранее появились слухи, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.