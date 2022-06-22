Самая большая битва в жизни. Обидчик Кличко поздравил мэра Киева с годовщиной поражения

Американец Леннокс Льюис вспомнил свой последний бой и высказал слова поддержки нашему экс-спортсмену, который защищает столицу от российских фашистов

Леннокс Льюис вспомнил о Виталие Кличко

Девятнадцать лет назад, 21 июня 2003 года, Виталий Кличко потерпел свое второе и последнее поражение в карьере. Украинца техническим нокаутом победил Леннокс Льюис.

Для американца этот бой остается одним из лучших и памятных в карьере. Каждый год Льюис вспомнил о годовщине того триумфа, а в этом году выразил слова поддержки мэру Киева, который противостоит российской военной агрессии на своей Родине.

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"В обычное время я бы сделал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко. Но сегодня я просто хочу его поздравить. Он участвует в самой большой битве своей жизни. Жертвы, на которые он пошел, чтобы служить своим гражданам, вызывают не просто уважение, а и восхищение. Чтобы выйти на боксерский ринг, нужно иметь большое мужество. Как бойцы, мы знаем, что каждый бой может быть нашим последним. Но мужество отстаивать свою страну и граждан требует другого уровня отваги и любви. Я поздравляю тебя, мой друг. Пусть Бог бережет тебя и благословит на мир, любовь и счастье".

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Для Леннокса тот бой стал последним в карьере, на пенсию он ушел обладателем поясов WBC и IBO. В 44 боях Льюис добыл 41 победу, одну ничью и два поражения.