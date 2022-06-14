Бывший соперник Кличко одним ударом усмирил хулигана (видео)

Джулиус Фрэнсис после завершения карьеры пошел работать в охранники, где ему пригодились боксерские умения

Виталий Кличко побеждал Фрэнсиса, который нокаутировал хулигана / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный боксер, бывший чемпион Великобритании в супертяжелом весе Джулиус Фрэнсис использовал свои навыки, чтобы усмирить хулигана. Ранее врачи не спасли боксера, дравшегося с невидимкой.

Сейчас 57-летний Фрэнсис работает охранником в тематическом парке возле стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

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Там один из посетителей вел себя очень агрессивно, оскорблял окружающих и провоцировал драку. Фрэнсису ничего не оставалось, как усмирить мужчину мощным ударом в голову. Нокаут был настолько сильный, что друзья не сразу привели в чувство хулигана.

Кто такой Джулиус Фрэнсис?

Фрэнсис – двукратный чемпион Великобритании в супертяжелом весе (1997, 1999). На профессиональном ринге провел 48 боев – 23 победы, 24 поражения и 1 ничья. На его счету два боя с такими легендами, как Майк Тайсон и Виталий Кличко.

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Бой Фрэнсис – Тайсон:

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Бой Фрэнсис – Кличко: