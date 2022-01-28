Никто не верит в самоубийство Вирчиса – подруга боксера

В пятницу утром стало известно о смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса.
Полиция заявила, что на месте трагедии нет следов борьбы, и склоняется к тому, что спортсмен мог совершить самоубийство. Но друзья Владимира не исключают, что его могли убрать из-за больших денег.
"У него в планах было развитие, а не разрушение", – говорит подруга боксера, селебритис Анна Суворова.
На вопрос о том, не угрожал ли кто-либо Вирчису из-за долга, о котором сообщают ряд СМИ, Суворова ответила так: "Была ситуация, о которой заявлялось в прессе".
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В открытых источниках сообщается, что, якобы, недавно Вирчис приходил на суд к Владиславу Мангеру. Последний фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Сообщается, что, якобы, Мангер задолжал Вирчису деньги и в здании суда произошла эмоциональная словесная перепалка.
"Как вы считаете, эмоциональный момент может произойти просто так?", – ответила вопросом на вопрос Суворова.
"Вову вывести из себя... Это большой добрый медведь. Я не верю в самоубийство. У нас никто не верит", – подытожила Суворова.
Кто такой Владимир Вирчис
- Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года в Каховке. В 1999 году начал профессиональную карьеру.
- Из первых 20 боев 17 он завершил досрочно, а всего его рекорд составляет 26 побед (21 – нокаутом) и два поражения. Он ушел с ринга в 2009 году.
- Украинец владел интерконтинентальными титулами по версии IBF и WBO в супертяжелом весе. В 2008 году он проиграл отборочный поединок и упустил возможность сразиться за титул с Виталием Кличко.