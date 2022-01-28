Вирчиса могли убить: новые версии загадочной смерти боксера

Сегодня весь спортивный мир говорит о смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса.
Нам стали известны новые подробности, пока что косвенно связанные с загадочной гибелью Вирчиса.
Как рассказал "Сегодня" пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский, им пока что известно о нескольких версиях, над которыми работает полиция.
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"Сообщалось и о самоубийстве, и о том, что ему задолжали большие деньги, – рассказал Добрянский, уточнив, что это неофициальная информация.
И добавил:
"Из-за последнего, якобы, его и могли убить. Кстати, говорят, что он был впечатлительным человеком. Недавно переболел COVID-19, писал об этом у себя на странице. Написал, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться. Главное, чтобы был ум, а остальное – дело наживное".
В свою очередь, полиция Киева нам сообщила, что Вирчис был обнаружен повешенным на конструкции одного из зданий и следов насильственной смерти и борьбы предварительно обнаружено не было.
"Вблизи многоэтажки есть здание, то ли офис, то ли бойлерная, где он и был обнаружен повешенным. Что касается версий, то они отрабатываются. Предсмертной записки при нем не было. Полиция общается с его женой, выясняя причины", – пресс-офицер Днепровского управления полиции Киева Оксана Лищук.
Кто такой Владимир Вирчис
- Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года в Каховке. В 1999 году начал профессиональную карьеру.
- Из первых 20 боев 17 он завершил досрочно, а всего его рекорд составляет 26 побед (21 – нокаутом) и два поражения. Он ушел с ринга в 2009 году.
- Украинец владел интерконтинентальными титулами по версии IBF и WBO в супертяжелом весе. В 2008 году он проиграл отборочный поединок и упустил возможность сразиться за титул с Виталием Кличко.