Ніхто не вірить у самогубство Вірчиса – подруга боксера

У п'ятницю вранці стало відомо про смерть відомого українського боксера Володимира Вірчиса.
Поліція заявила, що на місці трагедії немає слідів боротьби і схиляється до того, що спортсмен міг вчинити самогубство. Але друзі Володимира не виключають, що його могли прибрати через великі гроші.
"У нього у планах був розвиток, а не руйнація", – каже подруга боксера, селебріті Анна Суворова.
На питання про те, чи не загрожував хтось Вірчису через борг, про який повідомляє низка ЗМІ, Суворова відповіла так: "Була ситуація, про яку заявлялося у пресі".
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У відкритих джерелах повідомляється, що нібито нещодавно Вірчис приходив на суд до Владислава Мангера. Останній фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Повідомляється, що Мангер, нібито, заборгував Вірчису гроші і в будівлі суду сталася емоційна словесна суперечка.
"Як ви вважаєте, емоційний момент може статися просто так?" – відповіла питанням на питання Суворова.
"Вову вивести із себе... Це великий добрий ведмідь. Я не вірю в самогубство. У нас ніхто не вірить", – підсумувала Суворова.
Хто такий Володимир Вірчис
- Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року у Каховці. У 1999 році розпочав професійну кар'єру.
- З перших 20 боїв 17 він завершив достроково, а всього його рекорд становить 26 перемог (21 – нокаутом) та дві поразки. Він пішов із рингу у 2009 році.
- Українець володів інтерконтинентальними титулами за версією IBF та WBO у надважкій вазі. У 2008 році він програв відбірковий поєдинок і втратив нагоду битися за титул із Віталієм Кличком.