Майк Тайсон избил мужчину в самолете (видео)

Бывший чемпион мира по боксу не смог вылететь из Сан-Франциско во Флориду, он повздорил с одним из пассажиров и разбил ему лицо

Тайсон устроил драку в самолете / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный американский боксер Майк Тайсон снова вляпался в неприятную историю. Смотрите ТОП-10 скандалов Тайсона.

На этот раз бывший абсолютный чемпион мира по боксу избил мужчину в самолете. Тайсон должен был вылететь из аэропорта Сан-Франциско во Флориду.

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Увидев в салоне популярного боксера, многие из пассажиров стали с ним фотографироваться. Майк никому не отказывал.

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Однако мужчина, сидевший за боксером, был очень навязчивым и пытался поговорить с легендарным спортсменом. Тайсон посоветовал парню успокоиться. Вспыхнула словесная перепалка и Майк сорвался. До крови разбил лицо мужчине. После чего покинул самолет.

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Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он обратился в полицию.