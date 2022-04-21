Майк Тайсон избил мужчину в самолете (видео)

Легендарный американский боксер Майк Тайсон снова вляпался в неприятную историю. Смотрите ТОП-10 скандалов Тайсона.
На этот раз бывший абсолютный чемпион мира по боксу избил мужчину в самолете. Тайсон должен был вылететь из аэропорта Сан-Франциско во Флориду.
Увидев в салоне популярного боксера, многие из пассажиров стали с ним фотографироваться. Майк никому не отказывал.
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Однако мужчина, сидевший за боксером, был очень навязчивым и пытался поговорить с легендарным спортсменом. Тайсон посоветовал парню успокоиться. Вспыхнула словесная перепалка и Майк сорвался. До крови разбил лицо мужчине. После чего покинул самолет.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он обратился в полицию.