2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Джошуа занервничал: Папаченко согласился готовить Усика к чемпионскому бою

Елена Павлова Елена Павлова
30 июня, 17:51
Копировать ссылку
Американский промоутер Боб Арум предупредил, что Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком придется очень туго, поскольку готовить украинца будет Анатолий Ломаченко
Александр Усик в компании Анатолия и Василия Ломаченко
Александр Усик в компании Анатолия и Василия Ломаченко / Фото: Instagram

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, заявил, что Анатолий Ломаченко согласился готовить украинского супертяжа Александра Усика к поединку с чемпионов WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа. Ранее Ломаченко назвал слабые места Усика в бою с Джошуа.

"Позвольте вас предупредить. Пусть я и не являюсь промоутером Усика, но считаю его другом. Я хорошо его знаю, потому что он лучший друг Василия Ломаченко. Я разговаривал с Эгисом Климасом, их общим менеджером, и он сказал, что отец Ломаченко, которого он называет Папаченко и который тренировал всех украинских олимпийцев, согласился полноценно готовить Усика к бою с Джошуа", – цитирует Арума Sky Sports

Александр Усик и Анатолий Ломаченко
Александр Усик и Анатолий Ломаченко / Фото: YouTube

"Не думайте, что Джошуа предстоит легкая прогулка. У него будет очень сложный бой с Усиком, который является потрясающим боксером. Отец Ломаченко больше ни с кем бы не работал, но он будет тренировать Усика, поскольку Александр как член семьи"

Читайте также: Вася, ты просто космос! Усик позвонил куму Ломаченко в США после победы (видео)

Ранее мы писали, что британский промоутер Эдди Хирн уже официально назвал дату боя Усика и Джошуа. Как и ожидалось, встреча пройдет в конце сентября – 25-го числа. Для того, чтобы завершить переговоры и объявил о подписанном контракте, осталось согласовать несколько деталей.

Смотрите, как готовится Усик

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять