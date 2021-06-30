Джошуа занервував: Папаченко погодився готувати Усика до чемпіонського бою

Американський промоутер Боб Арум попередив, що Ентоні Джошуа в бою з Олександром Усиком доведеться дуже туго, оскільки готувати українця буде Анатолій Ломаченко

Олександр Усик в компанії Анатолія і Василя Ломаченків / Фото: Instagram

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи Василя Ломаченка, заявив, що Анатолій Ломаченко погодився готувати українського супертяжа Олександра Усика до поєдинку з чемпіонів WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа. Раніше Ломаченко назвав слабкі місця Усика в бою з Джошуа.

"Дозвольте вас попередити. Нехай я і не є промоутером Усика, але вважаю його другом. Я добре його знаю, бо він найкращий друг Василя Ломаченка. Я розмовляв з Егісом Клімасом, їхнім спільним менеджером, і він сказав, що батько Ломаченка, якого він називає Папаченко і який тренував всіх українських олімпійців, погодився повноцінно готувати Усика до бою з Джошуа", – цитує Арума Sky Sports

/ Фото: YouTube

"Не думайте, що на Джошуа чекає легка прогулянка. У нього буде дуже складний бій з Усиком, який є приголомшливим боксером. Батько Ломаченка більше ні з ким би не працював, але він буде тренувати Усика, оскільки Олександр як член сім'ї"

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Раніше ми писали, що британський промоутер Едді Хирн вже офіційно назвав дату бою Усика і Джошуа. Як і очікувалося, зустріч пройде в кінці вересня – 25-го числа. Для того, щоб завершити переговори і оголосив про підписаний контракт, залишилося узгодити кілька деталей.

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