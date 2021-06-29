Размеры против скорости: Ломаченко назвал слабые места Усика в бою с Джошуа

Друг Александра Усика считает, что ему будет очень сложно победить Джошуа. Ломаченко отмечает габариты британца и его большой опыт

Александр Усик vs Энтони Джошуа / Фото: Twitter

Звезда мирового бокса Василий Ломаченко в прошлое воскресенье победил Масаеси Накатани. Теперь можно отдохнуть и побыть экспертом.

Ломаченко рассказал, что ждет от поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.

"Конечно, я верю в шансы Усика. Но победить будет крайне непросто. Джошуа знает, что ему нужно делать на ринге, он знает, как боксировать, и имеет очень большой опыт выступлений в любителях. Это будет очень интересный бой. Да, Энтони значительно превосходит Усика в размерах, но Александр намного быстрее", – сказал Ломаченко в эфире канала Sky Sports Boxing в Instagram.

Ранее мы писали, что британский промоутер Эдди Хирн уже официально назвал дату боя Усика и Джошуа. Как и ожидалось, встреча пройдет в конце сентября – 25-го числа. Для того, чтобы завершить переговоры и объявил о подписанном контракте, осталось согласовать несколько деталей.