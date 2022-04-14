Уволили из-за происхождения. Экс-россиянка возмущена исключением из сборной Украины

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова не согласна с решением исключить ее из состава сборной Украины

Ольга Абрамова / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера стало известно, что три натурализованные россиянки были исключены из состава сборной Украины по биатлону. По словам государственного тренера по биатлону Евгения Колупаева – это Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко.

33-летняя биатлонистка Ольга Абрамова отреагировала на эту информацию опубликовав пост в Instagram. Спортсменка считает, что ее незаслуженно исключили из-за происхождения.

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"Сегодня с большим удивлением прочитала в СМИ информацию о том, что уволена с состава сб. Украины по биатлону из-за страны своего происхождения.



С первых дней войны я категорически против вторжения в Украину!



Действительно, 24 февраля, в первый день войны, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовской обл., с независимых от меня причин я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра, и отправиться в Закарпатскую обл. После чего пройдя границу с Венгрией, я поехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России.



10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я являюсь гражданкой Украины и горжусь этим! И сейчас у меня так же само болит сердце за всех людей, которые страдают, за все невинные жертвы и миллионы разрушенных судеб....

Я с ужасом наблюдаю за тем, что происходит с моим родным Харьковом и Черниговом, как была полностью уничтожена лыжная база, которая стала для меня вторым домом, как стирались с лица земли десятки других городов по всей Украине.



Но почему тогда сейчас, когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет? Из-за амбиций одного человека я не перестала любить эту страну и людей...



Желаю всем терпения, выдержки в это сложное время и, конечно, мирного неба над головой!", – написала Абрамова.

Добавим, что в первый день войны Абрамова опубликовала пост, в котором пожелала всем "силы", а также "ума власти, чтобы все это остановить".

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Ранее биатлонист сборной Украины Богдан Цымбал обвинил президента ФБУ Владимира Брынзака во лжи. По словам спортсмена, Брынзак больше заботился о натурализованных россиянках, чем интересовался проблемами украинцев.